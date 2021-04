Õied kui hingele pai

Tartu linnamajanduse osakonna haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf kinnitas, et jah, see on Tartus üks mitmekülgseimaid niite, mida on aidanud rajada ja hooldada Kanepi aiand. Peagi puhkevad seal hüatsindid, suve poole nurmenukud, karikakrad, rukkililled, paljud teised aasalilled ja kõrrelised.