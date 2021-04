Piirangute lõpu teemalise lavastuse esietendus lükkub piirangute tõttu edasi

Tartu Uus Teater teatas, et lavastuse «Kõigi piirangute lõpp» vaatajate ette tulek on piirangute jätkumise tõttu edasi lükatud. Esietendus pidanuks olema kavakohaselt 16. aprillil ERMi tagumises parklas, nüüd on aga kavandatud sealsamas toimuma 6. mail.

Vabariigi valitsuse korraldusel on 25. aprillini avalikud üritused ruumis ja väljaski keelatud, kuid lavastus on tehtud ju nii, et vaatajad sõidavad oma autoga parklasse ja hakkavad masinast väljumata etendust vaatama. See justkui polegi üritus.