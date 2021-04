Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe ütles, et enne istutamist lastakse maal korralikult ära sulada. «Mõnes kohas lehtede all on maa külmunud, pole mõtet minna sinna suskima.» Nädala alguses tehti ettevalmistustöödega siiski algust. «Koristasime esimest objekti, aga all oli veel kelts, mida ei saa puhtaks,» selgitas aiandi tegevjuht.