Peeter Talvistu: läks trumm, mingu pulgad!

Nüüd on siis kindel, et Tartu ülikooli rektor Toomas Asser on sunnitud oma saavutuste nimekirja lisama ka ülikooli kunstihariduse lõpliku hävitaja tiitli. 31. augustil lõpetab tegevuse kunstide keskus, mis ei ole küll erinevalt maaliosakonnast pakkunud kunstikõrgharidust, kuid on samas võimaldanud kõigile soovijaile kokkupuudet kunstiga kõrghariduse kontekstis. Näiteks Mika Keränen on just kunagisi maaliosakonnast võetud tunde lugenud põhjuseks, miks temast sai kirjanik.