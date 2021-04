Eakas inimene – milline ta on? Koroonakevad 2021 on pakkunud nende kohta nii erinevaid vaateid, et vägisi meenub psühholoogiaklassikaks olev nn tindiplekitest: selle põhjal, mida inimene arvab tindilärakat kujutavat, saavat järeldada nii mõndagi tema isikuomaduste kohta.

Ehkki juba märtsi alguses selgus, et 60+ vanuses Tallinna ja Tartu inimesed pole just kõige innukamad eesti.ee portaali kasutajad (sedakaudu saadetud 13 000 vaktsineerimiskutsest jõudis sihtmärgini alla poole), panustati nüüdki uuesti suures osas neti kaudu registreerimisele. Ilmselt lootuses, et eakad on vahepeal otsustanud digitaalseteks pärismaalasteks saada.