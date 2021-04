Koeraomaniku katsumused linnas – prügikaste pole või ajavad need üle ääre

Supilinlane Kert Mõttus käib koeraga jalutamas Tähtvere tänaval, kus on vaid üks prügikast. FOTO: Kristjan Teedema

Lumi on läinud ja koos kevadega on Tartus välja koorunud ka paljude koeraomanike laiskus. Iga aastaga lisandub majapidamisi, kus elab ka neljajalgne lemmik, kuid esialgu ei pruugi nende värsked peremehed oma ametis kõige pädevamad olla. Tartus koonlasi jalutavate inimestega suheldes selgus, et tekkinud olukorras ei lasu vastutus ainult loodritest loomapidajatel, vaid oma osa saaks üldise pildi parandamiseks teha ka linnavalitsus.