Nagu mullu märtsis, tegid tellimused ka nüüd, uute piirangutega suure hüppe. Keskmiselt saab Heinvere päevas 30 tellimust, märtsis tegi ta oma rekordi – pea tuhat sõitu. Kõige magusamad woltimise ajad on lõunad ja reede õhtud. Ühe tellimuse pealt saab kuller kolm eurot. Ka juttu sai Heinvere ajada alles pärastlõunal, sest lõunaajal oli tal vaja kohale toimetada 16 toidutellimust.

Hardi Heinvere, teie ratas on porine, kuulsin, kuidas see vändates krigises. Kui raske kulleri elu on?