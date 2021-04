Tartu linn koostab uut üldplaneeringut, mille Tartu volikogu võttis vastu 1. aprilli istungil ja suunas 20. aprillist 20. maini toimuvale avalikule väljapanekule. Keskseks teemaks uue üldplaneeringu arutamisel linnavolikogus kujunes südalinna kultuurikeskus. Ometigi näib, et infot pole jagatud piisavalt, sest ajakirjanik Vahur Kalmre on asunud tartlasi eksitama.

Üldplaneeringut tuleb vaadelda tervikuna. Lisaks maakasutuse kaardile tuleb lugeda ka ehitustingimusi, milles on kirjas: «Kultuurikeskuse hoone projekteerimise eelduseks on arhitektuurivõistluse läbiviimise kaalumine parima terviklahenduse leidmiseks. Kaardil kajastatud hoonestusala on näitlik ja täpsustub detailplaneeringu või muu ehitusõigust määrava dokumendiga.»