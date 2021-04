Rannu jahiseltsi juht Valdo Hermann selgitas, et leping on ennekõike vajalik selleks, et jahimehed saaksid sekkuda, kui ilmneb, et metsloomad tekitavad omaniku maal üleliia kahju. Näiteks kui kobras ehitab kinnistul kraavi nii tugeva paisu, et selle tagajärjel on kogu ümbrus üle ujutatud. Või kui metskitsed söövad põllumehe rapsipõllu lapiliseks.