Saevandaalid lõhuvad riietuskabiinides pinke

Probleem ärgitas üht murelikku tartlast linnavalitsuse heakorrateenistuse poole pöörduma. Pätid lõhuvad ja linnavalitsus parandab pinke aina uuesti, kuid politseid pole probleemist teavitatud.

Vana probleem

Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf lausus, et vandaalitsemine on Anne kanali ääres pidev ja tõsine probleem. «Ei mõista, miks on kellelgi huvi neid pinke lõhkuda. Teema tõusis uuesti päevakorda siis, kui üks laps riietuskabiinis õnnetult nurkraua vastu kukkus,» selgitas Inga Kiudorf.

Teravat nurka ei katnud sel hetkel puidust lauad, sest pätid olid need katki teinud. «Selline tunne, nagu ketaslõikuriga käidaks seal pinke saagimas. Igaks rannahooajaks oleme pingid jälle ära parandanud,» ütles Inga Kiudorf.

​Viimati parandati Anne kanali ääres pinke aprilli alguses ja eile olid need kõigis riietuskabiinides terved. Kui kauaks, seda ei tea. Kiudorfi sõnul on probleem kestnud aastaid, kabiinide juurde valvekaamerate paigaldamine on aga juriidiliselt keeruline.

​Tartu linnavalitsuse õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin nõustus, et valvekaameraid paigaldatakse linna koostöös politseiga ning puu külge kaamerat niisama lihtsalt kinnitada ei saa.

Linnavalitsus ei ole vandaalitsemise kohta politseile avaldust esitanud ning nii puudub politseil info Anne kanali riietuskabiinide pinkide lõhkumise kohta. «Aga niisugustest vandaalitsemistest tuleks politseid kindlasti teavitada, et leida pealtnägijaid või tuvastada isikuid linna turvakaamerate abil,» selgitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Lõhutakse ka mujal