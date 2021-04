Nii nagu Tartu Postimees on juba lühidalt teada andnud, lahkub Tartu 2024 tiimi juht, samanimelise sihtasutuse juhatuse liige Priit Mikk (35) isiklikel põhjustel sellelt ametikohalt. Põhjusi avades märkis ta, et suur osa tema elust käib Tallinnas ning tiimi töökoormus ja -pinge kujunes arvatust palju suuremaks. Pealegi on ta seisukohal, et Tartu 2024 juht peaks viibima alaliselt Tartus ja Lõuna-Eestis. Viimane tööpäev on 9. aprillil.