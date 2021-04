Ligi aasta aega tegutsenud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi tugiliinilt on abi otsinud üle 260 inimese, kes tahavad vägivallaga lõpparve teha. Enamik neist on tugiliinile suunatud, kuid leidub ka neid, kes on ise selle tee leidnud ja soovivad muuta oma käitumist, et lähedased ei peaks end enam nende pärast ohus tundma.