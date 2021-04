Heljo Pikhof: Romeo, Julia ja taustajõud

Keegi ei suuda täpselt meenutada, kustkohast ilmus 14-aastaste noorte seksuaalse enesemääratlemise klausel meie seadustesse. Oli aasta 1992 – aeg, kui püüdsime olla paduliberaalsed. Selle eapiiri tõstmist on eeskätt lastekaitse liidu algatusel mitut puhku arutatud, ka riigikogus 2011. ja 2013. aastal, kuni see mõttevahetus tasapisi sumbus. Tagantjärele targutamisest on vähe kasu, nagu ei ole süüdlaste otsimisest vähimatki kasu meil vohava viiruse tõkestamisel. Meie kõik – seadusandjad, valitsus ja ühiskond tervikuna – peame tegema endast oleneva võitlemaks kurjaga.

Paistab, et nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakonnad on nüüd jõudnud ühele nõule selles, et alaealisi tuleb paremini kaitsta seksuaalse kuritarvitamise eest. Sotsiaaldemokraadid ja ka EKRE on riigikogu menetlusse esitanud oma eelnõu karistusseadustiku muutmiseks. Nädal märtsi lõpus vaagisime riigikogu õiguskomisjonis seksuaalse enesemääratlemise vanusepiiri muutmist ja arvukaid muid aspekte, mis sellega kaasas käivad. Asjaomaste ministeeriumide juhid on neid küsimusi arutanud ja justiitsministeerium üritab eelnõu kokku kirjutada aprilli lõpuks.