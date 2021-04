Linnavalitsuse kanalite kaudu lendu lastud sõnumitest on tahes või tahtmata tekkinud mulje, et ainumõeldav on kultuurikeskust püstitada just nimelt keskparki ja mitte kuhugi mujale. Ja seda koos tolle koleda nimelühendiga – Süku.

Vastasrinna moodustanud inimesed näikse aga olevat veendunud, et just nimelt keskparki ei tohi seda hoonet rajada. Sest see rikub ära aastakümnetega elujõudu kogunud kõrghaljastuse. Sellest kaoks ka osa elurikkusest, mida paradoksaalsel kombel just viimasel ajal on Tartus ekstra tähtsustama hakatud.