Aprillis saab Tartu koolidest terve kuu toidupaki

Tartu linna koolide toidupakid on mõeldud pikemaks perioodiks ning seetõttu ei leia neist suurtes kogustes kiiresti riknevaid tooteid.

Et toidupakkide komplekteerimisel kasutatakse vaid osa tavapärase koolilõuna maksumusest, siis ei ole mõeldud, et toidupakkides olevatest toodetest peaks saama valmistada üks ühele tavapärase koolilõuna.

«Toidupakki on valitud toiduained, mida õpilased või nende vanemad saavad kodus toiduvalmistamisel kasutada. Pakkides olevad tooted toetavad laste tervislikku eluviisi ning suunavad lapsi tegema toitumisalaselt õigeid valikuid,» lausus haridusosakonna finantseerimise spetsialist Janeli Meristo.

Toidupakkide koostamisel on arvestatud nende tervislikkusega ja need sisaldavad värskeid puu- ja köögivilju, täistera või kaerasepikut, rukkileiba, mune ja piimatooteid. Tartu koolide toidupakid ei sisalda pooltooteid, nagu keeduvorste, viinereid, pihve, küpsiseid, müslibatoone, hommikuhelbeid, pakimahlu ja muud taolist, mida ei kasutata ka tavapärase koolilõuna valmistamisel. Sellistes toodetes on lisaained, nagu sünteetilised värvained ja maitsetugevdajad.