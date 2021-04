Tartu linnatranspordi juht Roman Meeksa sõnas, et rike tekkis täna rattaringluse tugisüsteemis ning selle korda tegemiseks tuli ühendust võtta rataste tootja Bewegeniga, mille tehas asub Kanadas.

Meeksa andmeil vältas tõrge ringlusrataste laenutamisel kolmapäeval umbes tund aega. «Praegu näitab süsteem, et see toimib,» sõnas Meeksa kolmapäeval kolmveerand nelja ajal pärastlõunal. Samas lisas ta, et hektel ei ole ta kursis, millest rike tekkis ning kas sarnaseid tõrkeid võib veel lähiajal esineda.