Detailplaneeringu tühistamise põhjusena tõstavad valimisliidud esile asjaolu, et Elva vald ei ole taganud avaliku huvi ja väärtuste tasakaalustamist ning lõimimist, mida nõuab planeerimisseaduse paragrahv 10. «Sellele on planeeringu menetlemise käigus viidanud ka rahandusministeerium, kuid volikogu istungil seda fakti volikogu liikmetele ei avaldatud,» seisab valmisliitude pöördumises.

Fraktsiooni Elvamaa Esimesed juhi Vahur Jaakma sõnul on planeeringu menetlemisega algusest peale kaasas käinud vastasseis kogukonna ja võimul oleva koalitsiooni vahel. «Kodanikualgatuste korras on soovitud hoonestusmahu vähendamist ja juhitud tähelepanu tõsistele probleemidele. Ka planeeringu kinnitamise ülinapp häälteenamus on märk suurtest erimeelsustest,» lausus ta.