Miks? Sest järgnevas jutus on minu meelest sees olulised vasturääkivused. Jutt on keskpargist Vabaduse puiestee, Poe, Uueturu ja Küüni tänava vahel. Üldplaneeringus on see ala tähistatud kahte moodi, kumbki umbes pool praegusest pargist.