Katrin Kiisler: Tartu, poolikute lahenduste linn

Keskparki planeeritud Süku on hea näide poolikutest ja hoogtöölahendustest, kus enda tegematajätmisi üritatakse lisaks opositsiooni kaela lükata.

Tartu vajab ja väärib kahtluseta uut raamatukogu. On mitukümmend aastat vajanud, kuid linn pole suutnud seda teoks teha. Kogemus ütleb, et kui midagi küllalt kõvasti tahta, siis leitakse tavaliselt ka võimalus. Tartus ei ole seda tahet ilmselgelt piisavalt olnud. Pärnus oli, seal on uus raamatukogu valmis. Nüüd siis leidis linnavalitsus õlekõrre riiklikust kultuurirahastusest. Aga et ühe linna raamatukogu ei õnnestu kuidagimoodi riiklikult oluliseks kultuuriobjektiks rääkida, otsustati, et sellele tuleb tulesid ja vilesid kõvasti juurde panna. Riigile kuuluv kunstimuuseum, black-box-saal ja muu, mida liiga hädasti ju vaja ei ole, sest uhked ja kallid ruumid ERMis on jõude, Tartu enda linnamuuseum ja teised kultuuriasutused alarahastatud. Kuid teisiti ei saaks ju ehitamiseks riigi raha küsida. Ja ehitada uhkeid hooneid, see on iga Eesti koalitsiooni unistus ja tagasivalimise pilet.

Valija ei ole kunagi varem olnud nõudlikum, iseteadlikum ja eilsesse kinni jäänud võimu jaoks ebamugavam. Selles nõudlikkuses ei ole süüdi opositsioon, vaid infoajastu.

Süku planeerimise protsess ise on sama nukker, sest linnapoolne kaasamine jäi nii viisilt kui mahult eelmisse sajandisse. Tegelikult on Tartus puudu linna rohelise arengu tervikvaade ja ühiskondlik kokkulepe – kuidas see linn siis ikkagi tervikuna rohelisemaks muutub, kui kesklinnas elujõus puud maha raiutakse ja nende asemele mitu maa-alust parklakorrust ehitatakse? Ja kui need puud maha võetakse, siis kuidas seda mujal kompenseeritakse? Sellised küsimused oma läbipõimituses eeldavad tõesti eksperditeadmisi, ometi peaks linnavalitsus olema märganud, et avalikkus ei lepi enam suletud uste taga tehtud otsustega, vaid nõuab enese teavitamist, kaasamist ja ärakuulamist.

Tublisti on kaasatud ühte huvirühma (kultuuriinimesed), ent hoopis kaasamata jäetud teine (linnalooduse eest seisjad) ning ilmselt täiesti teadlikult ja vastasseisu kartes jäetud teavitamata muud linnakodanikud.

Vigu poliitikas muidugi ei tunnistata. Süüdi on rumal linnakodanik, kes vanamoelises protsessis osaleda ei osanud, ja opositsioon, kes julgeb avalikkuse tähelepanu juhtida linnavalitsuse vigadele ja tegematajätmistele. EKRE on meile juba mitu aastat riigi tasemel ometi reljeefselt märku andnud, et kätte on jõudnud ajastu, mis vajab uusi poliitikaloome ja osalusdemokraatia viise. Kes poliitikutest seda ei ole märganud, on kas rumal või endaga liialt rahulolev. Sest nii on.

21. sajand vajab uusi, proaktiivseid ja sisulisi kaasamisviise, mis väljuvad aastakümneid kinnistunud poliitikute, ametnike ja ekspertide ringist. Valija ei ole kunagi varem olnud nõudlikum, iseteadlikum ja eilsesse kinni jäänud võimu jaoks ebamugavam. Selles nõudlikkuses ei ole süüdi opositsioon, vaid infoajastu, kuhu suur osa valijaid on nüüdseks jõudnud.

Igaüks, kes sattus jälgima korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud Neinar Seli valimist Tartu linna aukodanikuks, sai kindlasti aru, et Tartus Reformierakonna väikeseks vennaks saamise eeldus on oma põhimõtete unustamine ja koalitsioonikaaslase suurrahastajatele takkakiitmine.

Eraldi artikli peaks kirjutama sellest, kuidas on tartlaste ja regiooni huvid viimasel ajal riigi tasemel kaitstud. Ei mäleta, et keegi oleks kunagi arutanud, kas ja kuidas võiks riik kompenseerida Rail Balticu trassivaliku negatiivset mõju Tartu ja Lõuna-Eesti arengule. Või sellest, kuidas Euroopa toetus- ja taasterahast ei kavatseta ehitada ühtegi suurobjekti, mis toetaks Tartu ja ümberkaudse regiooni arengut. Kui see nii jääb ning Pärnu saab otseühenduse Euroopaga ja Ida-Virumaa suure rahasüsti Euroopa rohepöörde vahenditest, siis milline on kümne aasta pärast Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime nendega võrreldes?