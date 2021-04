Luunja õpetaja heategev idee veereb üle maailma

Kui ta oma mõtet Luunja keskkooli direktori Toomas Liivamäega jagas, arvas direktor, et alustada võiks millestki väiksemast. Ka vähema panusega on võimalik kiirabitöötajaid, parameedikuid, arste, õdesid ja hooldajaid tähele panna. Kuna Marika Loderaudil on ilmunud varem luuleraamatuid ja ta on loonud lauludele sõnu, siis kiirabist edasi mõeldes tekkisid tal iseenesest pähe read, mida laulmas kujutas ta ette üht nooremat koolilast.

Üks-üks-kaks

«Üks, üks, kaks – on number, mida hädas vajad. Sealt abi saavad tuhanded ja sajad. Kiirabiautod sõidavad ööl ja päeval, igasugu hädalisi kõikjal näevad. Mis saab aga siis, kui katki läheb aitav masin, kui personal puudub või on hoopis kasin…»

Laulul «112» on ka ingliskeelne variant pealkirjaga «Help the Doctors» ning selle sõnad on tõlgitud hispaania, prantsuse ja võru keelde.

Tänu Luunja kooli õpetajale Liina Arrasele on neil sõnadel viis ning kolmanda klassi õpilane Grete Gogolin laulis laulu stuudios sisse. Muusikapala videot illustreerib joonistus, mille autor on peagi kuueaastaseks saav Sandra Loderaud. Ta on pannud pildile naeratava kiirabiõe, peas punase ristiga mütsike.

Marika Loderaud oskab väiksed asjad suureks mõelda. Laulul «112» on ka ingliskeelne variant pealkirjaga «Help the Doctors» ning selle sõnad on tõlgitud hispaania, prantsuse ja võru keelde ning ootavad tõlkimist vene ja itaalia keelde.

Nüüd võib välja öelda sellegi, et alanud on Luunja keskkooli, Luunja kultuuri-ja vabaajakeskuse ning Tallinna Merivälja lasteaia korraldatav heategevuskampaania, mis kutsub kogu maailma lapsi, noori ja täiskasvanuid tegema häid tegusid kolmel viisil.

Teod loevad

Esiteks, lähetama laulusõnu ja noote paljudesse riikidesse, et inimesed mõistaksid kõikjal, kui märkimisväärne on meditsiinitöötajate roll.

Teiseks, looma kunsti, mõeldes meditsiinitöötajate igapäevatööle. Ning tegema seda huvitavalt, kuna põnevad tööd pääsevad veebioksjonile, mis hakkavad koguma raha Kallavere haiglale.

Kolmandaks, annetama raha Kallavere haiglale.

See Maardus asuv väike haigla on viimasel ajal olnud koroonaviiruse epitsentris. Marika Loderaudi vestlus Kallavere haigla ülem­õe Galina Aleksandrovaga andis talle kinnituse, et heategev raha on oodatud eriti nüüd, mil haiglast on saamas hooldushaigla ja juurde on vaja rulaatoreid.

Eile hommikul sai Facebookis nähtavaks lehekülg «Loovusega haiglatele tänuks», sealt leiab täpsed juhised, kuhu saata joonistused ja kuidas annetada raha. Siin loos ära märgitud laste kunstitööd ongi esimesed, mis heategevaks eesmärgiks juba saadetud.