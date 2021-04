Ka kohtusaalide fuajeed on ebamõistlikult suured ning neid pole võimalik kasutada muuks otstarbeks. «Praeguses hoones on laiad koridorid, et nii-öelda vaheajal ringiratast jalutada, milleks tegelikkuses vajadust ei ole. See vajab parandamist,» ütles Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) arhitekt Kalle Komissarov.