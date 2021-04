«Tartu tänab peresid selle eest, et nad on leidnud sel keerulisel ajal võimaluse oma laste hoidu korraldada muul viisil,» sõnas linnapea Urmas Klaas. Samas kinnitas ta, et linn tagab kõigile, kel ei ole võimalik last koju jätta, lasteaia ja -hoiu teenuse.