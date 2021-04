Heades tulemustes mängisid olulist rolli Tartust pärit Erika Kirpu ja Julia Beljajeva, kellele lisaks kuuluvad naiskonda Katrina Lehis ja Irina Embrich. Nüüd on ettevalmistustega kibekiire, sest suveni pole jäänud palju aega.

Eesti vehklemisliidu president Indrek Paal kinnitas, et lõplik osalemine olümpial otsustati maailma edetabeli alusel.

Võitlus viimase hetkeni

«Naiskonna edu ja osalemine olümpial kinnitab taas väikese Eesti suurt vehklemistraditsiooni ja inimeste pühendumist,» ütles Paal. Ta lisas, et järgmistel kuudel on kõige tähtsam luua olümpial osalevatele sportlastele ja treeneritele ettevalmistuseks parimad võimalused.

Kaasani maailmakarikaetapil saavutas parima tulemuse individuaalturniiril Julia Beljajeva, kes jäi oma sooritusega rahule, kuid nentis, et suudab tegelikult paremini vehelda. Võistluse tulemus oli aga oluline, sest Beljajeva kerkis koduses edetabelis kolmandaks ning see tähendab, et ta saab Tokyos vehelda ka individuaalturniiril.

«Matšid olid väga rasked ja vastased tugevad,» ütles Beljajeva. Ta rääkis, et tegelikult on kogu möödunud aasta olnud vehklejatele keeruline suuresti seetõttu, et rahvusvahelistel võistlustel pole olnud võimalik osaleda. «Ometi oleme hoidnud ennast vormis ja leidnud võimalusi trenni teha. Ausalt öeldes ma ei tea, kust selle motivatsiooni leidsime,» lausus ta.

Eesmärk on kuld

Kui sai selgeks, et olümpiapääse on kindlustatud, ei suutnud naiskond seda Beljajeva sõnul alguses uskuda. «Küsisime mitu korda, kas ikka reitingud on väljas ja asi kindel. Nüüd on see juba kohale jõudnud ja treeningud käivad täie hooga,» lisas ta.

Beljajeva julges välja öelda, et eesmärk on tuua olümpialt koju kuldmedal. «Oleme varem juba olümpial käinud ja jäänud neljandaks. Medal peaks nüüd kindlasti tulema. Mina arvan, et alati tasub seada kõrgeim eesmärk, et oleks, mille nimel pingutada,» rääkis ta.

Erika Kirpu ütles jäi Kaasani MK-etapil rahule oma vehklemisega, kuid mitte tulemusega. Tema sõnul oli võistlus kõigile väga oodatud, sest viimati õnnestus naiskonnal vehelda täpselt aasta tagasi.

Olümpiale pääsu asjus nõustus ta Beljajevaga, et algul tundus uudis ebareaalne. Seda enam, et lõppotsust ei mõjutanud ainult Eesti tulemus, vaid teised võistkonnad. «Me pidime lootma, et Jaapan esineb paremini kui Egiptus ning meie paremini kui Ukraina ja Prantsusmaa,» selgitas Kirpu.