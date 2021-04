Särg ei mõista, miks EKRE ta erakonnast välja viskas, sest selgeid põhjuseid pole talle esitatud. «Mulle on esitatud ainult paragrahvide udu, et ma olevat midagi rikkunud, aga mida? Mis asjaoludel?» ei mõista Särg. «Selleks ka andsin hagi sisse, et oleks vähemalt teada, miks mind välja visati.»