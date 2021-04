Kas stomatoloogiakliinik saab raeplatsi majast kolida Maarjamõisasse juuni lõpul?

Juuni lõpp ei saa see mitte kuidagi olla. Tartu ülikooli kliinikumi juhatus allkirjastab 6. aprillil uue sisustuse riigihanke väljakuulutamise. Alates riigihangete registrisse kandmisest on seda võimalik vaidlustada kümme päeva. Kui riigihanke võitjale antakse tema võidust teada, on võitjal aega 90 päeva Puusepa 1a maja sisustada vajaliku aparatuuri ja spetsiaalse arstikabinettide mööbliga.