Samelini ja Soleesti juht Leida Kikka ütles, et mahuka riigihanke võitmine ja leping Eesti kaitseinvesteeringute keskusega tehase töös ümberkorraldusi ei nõua, sest vabrikul on sel alal suur kogemuste pagas. Praegu on tehasel pooleli Läti, Norra, Saksamaa, Leedu ja Soome kaitseväe jalanõude hanked.