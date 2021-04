Asko Tamme: raamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoone kui keskerakondlaste südametunnistuse mõõt

Valimisliit Tartu Eest täitis märtsi lõpul Tartu Postimehes terve teise külje, et heas eesti keeles ja professionaalselt maha teha plaani ehitada südalinna kunstimuuseumi ja raamatukogu ühishoone. Aga võti selle artikli lugemiseks on kursiivis all paremas nurgas: autor esindab valimisliitu, mille ettepanek rajada Tartusse multihall kandideeris samuti kultuurkapitali rahastusele, kuid ei pääsenud eelvalikust läbi.

Ning et poleks valestimõist­mist: mina esindan poleemikas seda poolt, kes arvab, et Tartu kunstimuuseumil on vaja oma hoonet, et Tartu linnaraamatukogul on vaja uusi ruume ja et krunt kõige teravamas linnasüdames, endise kaubahoovi ja selle naaberhoonete kunagisel asukohal ongi parim koht kõigi oma paratamatute plusside ja miinustega.