Menukas rattaringlus on silma jäänud ka rahvusvahelise säästva turismi edendajatele. FOTO: Sille Annuk

Tänasest on Tartu tänavatel taas rattaringluse särtsurattad. Elektrirattad tuuakse ringlusesse tagasi järk-järgult, sest ilmaolud on veel heitlikud ning öösiti esineb ka miinuskraade. Elektriratastel pole talverehve ning seetõttu tuleb kasutajatel jälgida, et pärast öökülma poleks teedel poleks musta jääd.