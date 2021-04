Pühade nädalavahetusel põles mitmel pool kulu

Neljapäeval, 1. aprillil said päästjad teate Jõgevamaalt Liivoja külast, kus põles 200 ruutmeetrit kulu. Päästjad kustutasid kulupõlengu veejoaga.

Reedel, 2. aprillil käsid päästjad Tartu vallas Voldi külas kustutamas ligi kahele hektarile ulatunud kulupõlengut. Ära hoiti tule levik metsa ja majale. Selgus, et põlengu põhjustas kulu süüdanud mees. Ohuolukorra tekitanud elanikule selgitati, et kulupõletamine on keelatud ning korduva rikkumise järel ootab teda karistus.