Kasvuhoone ja aiamaa Tartus, Hiinalinnas. Pilt on illustratiivne. FOTO: Sille Annuk

Politsei sai reedel teate, et Tartus Hiinalinna lähistel Lehe tänaval on keegi käinud ühel aiamaal laamendamas.

Selgus, et kasvuhoonelt on varastatud plastikkate ja lõhutud aiapostid. Kahju on umbes 700 eurot.