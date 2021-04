Mida teha siis, kui tarantel ei taha süüa või kilpkonn on tavalisest loium või kui Aafrika hallpapagoi on kurb? Säärastele küsimustele aitab vastuse leida Eesti maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov, kes lisaks kassidele ja koertele ravib ka eksootilisi lemmikuid ja metsloomi. Et Semjonovi eriala on anestesioloogia, teab ta täpselt, kui palju manustada narkoosiks tuimastit näiteks elevandile või gekole.