Välismaal õppimiseks, töötamiseks või koostöö tegemiseks saavad Erasmus+ programmist toetust ligi 10 miljonit eurooplast. «Poole võrra kasvanud eelarve näitab, et eurooplased peavad oluliseks Erasmus+ programmi rolli kokkuhoidva, haritud ja mõistva Euroopa kujundamisel,» ütles Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri juht Rait Toompere.

Juba on välja kuulutatud ka esimesed rahastusvoorud 11. mail ja 20. mail. Toetust saavad taotleda kõik hariduse, koolituse, noorte või spordi valdkonnas tegutsejad. Eestis pakub haridus- ja noortevaldkonnas taotlejatele abi ja nõustamist Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuur, mis kuulub haridus- ja noorteameti koosseisu.

Uus tegevuskava kaasab senisest enam eri kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku taustaga inimesi ning neid, kes elavad äärealadel või maapiirkonnas. Koroonapandeemia tõstis valusalt esile vajaduse arendada haridus- ja koolitusvallas tegutsejate digioskusi, mistõttu on suur osa programmis suunatud nende pädevuste tõstmiseks. Samuti toetab uus Erasmus+ Euroopa rohepööret ning julgustab noori ise ühiskonnas muutusi ellu kutsuma.

Erasmus+ on oma suuruse, ulatuse ja üleilmse tuntuse poolest ainulaadne programm, milles osaleb 33 riiki ja mis on oma rahvusvahelise tegevuse kaudu avatud kogu ülejäänud maailmale.

Aastatel 2014–2020 sai Tartus Erasmuse programmi toel rahastuse 152 haridus- ja 111 noortevaldkonna projekti. Nende seas on toetust saanud ka Tartu ja Tartumaa lasteaiad, üldhariduskoolid, erivajadustega laste koolid, täiskasvanuõppe projektid.

Lisaks said eelmisel aastal Eramus+ kaudu haridusvaldkonna toetust Tartu ülikool, Eesti lennuakadeemia, Eesti maaülikool, kõrgem usuteaduslik seminar, Tartu kõrgem kunstikool Pallas ja paljud teised.

Need, kes soovivad uue haridus- ja noortevaldkonna programmi kohta rohkem infot, on oodatud osa võtma 16. aprillil toimuvast Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi uut algust tähistavast e-festivalist, kus tutvustatakse uusi projektitüüpe, muutunud taotlustingimusi ja koostöövõimalusi üle Euroopa. E-festival on kõigile tasuta.