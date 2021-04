Bauhofi välipood oli täna ennelõunal kinni. Nii mõnedki huvilised olid tulnud Bauhofi värava ette lootuses ostlema minna, kuid nähes silti, et tehnilistel põhjusel on pood kinni, läksid kliendid ära.

Aianduskaupluse Gardest välipoes oli paarkümmend inimest. Et kevadhooaeg on aianduspoodidele kõige magusam müügiaeg, pöördus ka hulk aiandusega tegelevaid ettevõtteid peaministri poole palvega teha neile koroonapiirangute ajal erand.

Aianduspoe pidajad kurtsid, et piirangute tõttu on müük tänavu olnud märksa halvem kui aasta varem ning käivet tavaolukorraga võrrelda ei anna. Kui aga kevadel kaupa müüa ei saa, siis suvel enam müüki järele ei tee, sest aiandushooaeg on möödas.