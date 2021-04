Ornitoloogid süüdistavad keskkonnaametit vassimises

Keskkonnaamet väitis 23. märtsi pressiteates, et lindude kevadist heidutusjahti võimaldava tegevuskava eelnõu koostasid maaülikooli ja Eesti ornitoloogiaühingu eksperdid. Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuhi Veljo Volke sõnul on see väide aga eksitav, sest riik ei arvestanud ekspertide ettepanekuga loobuda valgepõsk-laglede ja suur-laukahanede heidutusjahist.