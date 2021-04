Jõematkade eestvedaja ja matkajuht Indrek Haas ütles, et tavaliselt on aprillis olnud Emajõel juba laulupidu ning kanuumatkad gruppide kaupa väga populaarseks osutunud. Kõige rohkem saab korraga sõitma minna umbes nelikümmend inimest ja siis on kaasas ka matkjuhid.

«Mõtlesime tulla proovida, ei ole varem sõitnud ning see on praegu hea vaheldus,» selgitas Johanna. Seni on noored looduses matkamas käinud, aga piirangute ajal pole lihtne huvitavaid tegevusi leida.

Enne, kui nad sõitma said minna, tuli läbida Indrek Haasi käe all kiire instruktaaž. Eelnevaid kogemusi kanuuga sõitmiseks vaja ei ole ning kui tekib mure, saab matkajuhile kohe helistada. «Selliseid olukordi on vähe olnud, et keegi meid reaalselt appi kutsub. Kanuuga on peaaegu võimatu ümber käia. Küll aga on olnud situatsioone, kus välismaalased, kelle jaoks selline sõiduvahend pole tuttav, on vajanud abi,» selgitas Haas.