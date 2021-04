Mis on kiirkliiniku erinevus tavakliinikust?

Selle mõte on olla inimese jaoks mugavam, sest tavaliselt on kliinikute asukoht sellises kohas, kus inimesel on mugav käia. Tartus on see koht Lõunakeskus, kus inimesed niikuinii käivad. Lisaks on erinevus, et ka nädalavahetustel ja riigipühadel on teenused kättesaadavad ning esmatasandi arstiabi saab patsient kätte.

Kas kiirkliinik saab suunata inimese koroonaproovi tegema?

Ei, seda meie teha ei saa. Aga me teeme koroonaproove reisimise jaoks ning nõustame koroonaviiruse sümptomeid puudutavates küsimustes.

Milliste muredega inimesed peamiselt kiirkliinikusse pöörduvad?

Esikohal praegu on ikkagi koroonaviirus. Kes tahab teha reisi jaoks koroonaproovi, kes uurida antikehasid või küsida vaktsineerimise kohta. Lisaks soovitakse tervisetõendeid mootorsõiduki lubade või relvaloa jaoks, aga ka puugivaktsiin on kevade saabumisel uuesti päevakorda kerkinud.

Kui inimene kukub ennast tänaval katki, kas võtate ta kohe kiirkliinikus vastu?

Eks ka meile on parem ette helistada, aga sõltub kukkumise tõsidusest. Kui vigastus on väga raske, tuleb patsient suunata siiski erakorralise meditsiini osakonda. Seda on tulnud ette pigem harva.

Kui palju maksab kiirkliiniku visiit?

Sõltub küsimusest, aga õe vastuvõtt on 25 eurot ja arsti vastuvõtt 50 eurot. Tervisenõu saab küsida tasulisel infoliinil, aga lihtsamaid administratiivseid küsimusi saab teada ka tavaliselt infoliinilt.

Kui palju on Tartu kiirkliinikul personali?

Arste on meil neli, lisaks on veel meditsiiniõed ja teised abilised, seega kokku paarkümmend inimest. Eestis on kokku kolm kiirkliinikut, kaks Tallinnas ja üks Tartus.

Miks inimesed eelistavad kallimat arstiabi?

Eelkõige on see seotud mugavusega ning inimene saab pöörduda arsti poole siis, kui soovib. Ei ole vaja järjekorras oodata ning lähenemine on personaalsem. Tartu kiirkliinikus on arstide seas esindatud erinevad alad, teenuste vaik on lai ja inimesele saab teha väga korraliku diagnostika.

Kui palju inimesi nädalas keskmiselt Tartu kiirkliinikut külastab?

Praegu on seda veel raske öelda, sest Tartu kiirkliinik on olnud avatud vähe aega. Patsiente on seinast seina, alustades imikutest ja lõpetades eakatega.

Milline on üldine erameditsiini olukord Eestis?