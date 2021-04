Tõsi, Rait Rikbergi minek mõjutab tiimi palju. Kui keskmine eestlane on tagasihoidlik, vaoshoitud ja vähese jutuga, siis igas meeskonnas peab olema selline jutukas ja tugev natuur. Aga meil on ka teine, Kert Toobal. Eks ole näha, mida arstid ütlevad. Kui Rait läheb, annab ta lahkumise korral oma mantlipärijale üle suured saapad.

Kas tema plaan lahkuda on seotud üksnes tervisega?

Eks see on seotud ka üldise elukorralduse ja vanusega. Rait käib kõrvalt tööl, aga isu mängida on alles. Tartu meeskond mängib tiitlite eest ja toob tulemusi, mis hoiab tulihingelisel spordihingel nagu Rait indu sees. Samas ei saa tervist nii ära lõhkuda, et pärast tuleb kahe põlveproteesiga ringi käia.

See hooaeg on olnud teie esimene aasta peatreenerina. Kuidas on aasta läinud?

Väga seiklusterohkelt, alustades koroonaperioodist, kus iga päev on tulnud plaane ümber mängida ja ootamatusteks valmis olla. Ma tõesti loodan, et iga aasta ei saa olema nii mitmekülgne ning selget tegutsemist on rohkem. Meie mängudes on olnud nii neid situatsioone, mis plaanipäraselt sujuvad, aga ka kriitilisi momente. Olen õppinud tänavu palju kombineerimise kohta.

Kuhu nüüd edasi?

Praegu tuleb kaks nädalat pingutada Balti liiga lõpuni. Mai alguses hakkab ligi pool võistkonda koondisega mängima ning vaikselt käib Tartu uue meeskonna komplekteerimine. Mul on omad mõtted, keda tahan säilitada, aga kindlasti on lahkujaid või välismaale siirdujaid. Järgmine hooaeg saab olema raske, sest kuni võrkpalli EM-i alagrupiturniirini augustis olen seotud Eesti koondisega ja teised inimesed peavad minu töö Tartus üle võtma.

Alar Rikbergi sõnul on Bigbank Tartu roll Eesti võrkpalli arengus väga suur. FOTO: Tairo Lutter

Mis on EM-i eesmärk?

Tuua Eestile ajaloo parim tulemus. Esmalt on vaja alagrupist edasi pääseda ja üks ring pärast seda ka võita. Koondises tuleb nüüd leida samuti õige sisekliima uue peatreeneri käe all ning see saab olema pikk suvi nii tõusude kui ka mõõnadega.

Mitmed mängijad koondises on Tartust. Kui suurt rolli mängib Bigbank Tartu Eesti võrkpallis tervikuna?

Väga suurt rolli. Tõsi, oma klubi kasvandikke on koondisesse jõudnud vähe, aga see-eest on võetud treenima perspektiivikaid noori mujalt ning viidud nad uuele tasemel. Alustades Robert Tähest või Renee Teppanist ning lõpetades Märt Tammearu või Stefan Kaibaldiga. Tartu meeskonnast on mängijad jõudnud edasi välisliigadesse, mis ongi tulevik ja oluline panus Eesti võrkpalli.

Võib vist öelda, et Tartu kõige edukam spordivõistkond on Bigbank?