Ise sisse lülitunud pliit põhjustas Tartus tuleohu

Turvatöötaja jõudis sündmuskohale mõne minutiga. Majas elav naaber märkas aknast turvameest ja tuli uurima, mis on juhtunud. Koos siseneti korterisse, kust tuli Nublu suitsu- ja vinguanduri häiresignaal. Kardeti, et korteris võib olla inimene.

Turvamehe sõnul olid toad nii paksu tossu täis, et ühest ruumist teise praktiliselt ei näinud. Köögist leiti pliidi pealt kõrbev pann. Ühtegi inimest tubades siiski polnud.

Elanik ütles turvatöötajale, et pliit oli mõnda aega tagasi ilmselt rikki läinud, sest lülitas end aeg-ajalt ise sisse. Põlenguoht tekkiski sellest, et pliit oli end tõenäoliselt ise sisse lülitanud ja sellel olnud pann läks kärssama.

Nublu suitsu- ja vinguandur töötab nii, et saadab lisaks valjule alarmile häireteate G4Si juhtimiskeskusesse, kes võtab kliendiga ühendust ja küsib, kas on abi vaja. Vajadusel saadetakse appi lähim patrull või vabatahtlikud päästjad. Kui on põhjust kahtlustada reaalset tulekahju, siis teatatakse juhtunust kohe hädaabinumbrile 112.