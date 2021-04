Tartumaa viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 488, Tartu linnas on sama näitaja 505. Tartumaal on vähemalt üks kord vaktsineerituid kokku 28 209 ja vaktsineerimkuur on lõpetatud 10 299 inimesel. Tartu ülikooli kliinikumis vajab haiglaravi 79 COVID-19 patsienti, neist 24 on intensiivravi osakonnas.