Tartu ülikooli geograafiaosakonna teadlased on selgitanud välja Tartu linna geograafilise keskpunkti. Sellega on lahendatud aastakümneid hoogu kogunud segadus. Lisaks hästituntud Mandri-Eesti keskpunkti vaatlemisele Tartu-Tallinna maantee ääres saab nüüd minna lähedalt uurima ka Lõuna-Eesti suurima linna keset, mis asub Rahinge külas. Sinna liikus see Karlovast Pargi ja Tähe tänava ristmikult pärast viimast haldusreformi 2017. aastal.