Olgu tehniliste üksikasjadega kuidas on, reaalsus on siiski rahulolematud elanikud, teatas ajakirjanik Janno Zõbin ühe juhtmõttena oma 15. märtsi arvamusloos «Mida teha, et smartovkad saaks oma nime vääriliseks». Ta lisas, et olgu asjad nii hästi kui tahes, reaalsus on see, et elanikud pole rahul. Et aga rahulolematus tuleneb tihti infonappusest, annan Zõbini öeldule selgitusi.