Tiit Pääsukese maalid on loodud päriseluliseks kogemiseks ning seetõttu on läbi ekraani kunstielamus raske tulema. Tema tööde ülevaatenäitusest «Nostalgiata», mis avati mullu oktoobris Tartu kunstimuuseumis, on märtsis valminud videotuur. Pääsukese loomingu salasõnaks on detailid, kuid videopildis ei saa silmad maalidel loomulikult liikuda ning omal tahtel viivuks peatuda seal, kus nad tahavad.