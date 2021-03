Puukooli tegevjuhi Andres Agani sõnul otsustati osta aianduskeskuse kinnistu, kuna ettevõte on pikalt kaalunud laienemisvõimalusi Tartu piirkonnas. Ka paljud Lõuna-Eesti kliendid on öelnud, et Lohkvasse on liiga pikk maa tulla. «Sellest ajendatuna mõtlesime, et võtaks selle suuna, kus üks istikuäri on ühel pool ja teine teisel pool linna,» sõnas Agan.