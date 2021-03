«Lootusrikkalt küsin, kas elab siin rahvas, kel vaimuteravust mõista, et iidne müstiliselt rikas maaelu koos kaasaja teaduse ja tehnoloogiaga võib kinkida meile erakordselt huvitava tuleviku,» kirjutab Aili Paju viimasel leheküljel enne kaht lisa. «Kas leidub meis nii palju tervendavat väge, et julgeks öelda: Läänemere kaldal figureerib Euroopa üks vanemaid paikseid, huvitava päritolu ja loodusega kooskõlas toimetavaid rahvusi, kelle veres on piisavalt jõudu näidata, mis ta väärt on!»