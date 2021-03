Südalinna kultuurikeskuse (Süku) idee on tartlased kahte lehte löönud. Ühel pool on need, kes toetavad raamatukogule ja kunstimuuseumile uue maja ehk Süku ehitust, ja vastas inimesed, kelle eesmärk on kaitsta keskparki. Kui Süku poolt on 500 kultuuritegelast ja linnajuhid, siis keskparki kaitsev petitsioon on change.org-i lehel kogunud 4750 toetajat. Mida arvavad aga teemast tartlased, kes ise keskparki satuvad?