Õhtuse vööndi linnafestival «Folk rokib Tartus» 2 on kavandatud 15.–17. juulile ning seal peaks publikut rõõmustama mitmed Eesti folgi mainekaimad nimed.

Jalmar Vabarna ütles, et vaatab praegusest kehvast koroonaolukorrast hoolimata eelsesvale suvele optimistlikult. «Eelmise suve kogemus annab lootust, et ka sel korral saame päriselt kontserte nautida. Kõik, kes eelmisel aastal festivaliväravaist sisse astusid, naeratasid ja tundsid rõõmu kohal olemisest. See tegi südame soojaks,» lausus ta.

«Folk rokib Tartus» programm jagatakse kolme õhtusse. Avapaugu annab äsja Eesti muusikaauhindadel aasta etno-/folkalbumi ning aasta loo tiitliga pärjatud ansambel Trad.Attack!, kelle jaoks soojendab lava elektroonilise folgi kollektiiv Etnosfäär. Teisel õhtul astuvad üles folkroki vanad kalad ehk ansambel Zetod, keda soojendab noor ja jõuline Black Bread Gone Mad. Festivali finaalõhtul saavad rõõmustada kõik indie-folgi fännid, sest Ewert & The Two Dragons tähistab suurejooneliselt kümne aasta möödumist oma läbimurdealbumi «Good Man Down» ilmumisest. Draakoneid toetab värske folgipunt Nagy Bögö.