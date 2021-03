Kevadekuulutajad: kalamehed täidavad Emajõe kaldad

Ilmateenistuse andmetel on ööl vastu homset Tartus oodata nõrka lörtsisadu, homme päeval on kuni üheksa kraadi sooja. Ööl vastu reedet langeb termomeetri näit kuni kolm pügalt nullist allapoole, päeval on kuni kuus kraadi sooja ja võib kergelt sadada. Ööl vastu laupäeva on külma kuni neli kraadi, päeval on kuni viis kraadi sooja ning võib sadada nõrka hoovihma.