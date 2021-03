GALERII ⟩ Kui doosid saabuvad, võib vaktsineerimiskeskuse avada

Annelinnas asuvas A. Le Coqi spordisaalis on viimasel kahel nädalal käinud tihe sagimine. Saal on jaotatud kolmeks. Eraldatud liikumisliinidega on varustatud seitse registreerimislauda, 14 vaktsineerimisboksi ja suur jälgimisala, mida hakkavad valvama meedikud. Samuti on olemas garderoob ja ooteala.