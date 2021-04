Kesklinn on piirkond, mille kohta on läbi aegade tehtud ridamisi arenguplaane ja need on arusaadavalt olnud kogu aeg ka suure avaliku tähelepanu all. Hiljutistest artiklitest kavandatava südalinna kultuurikeskuse kohta jääb mulje, et nüüd edasi me peaks hakkama arutama, kas meil on üldse sellist hoonet vaja ja kus meil seda on vaja. Justkui oleks nagu nipsti! kuskilt tulnud selline mõte, et teeme kultuurikeskuse. See ei vasta tõele.