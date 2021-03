Descartes’i kooli direktor Jaan Reinson sõnas, et enamik klassiruume on sundventilatsioonita ja neid saab õhutada vaid akna kaudu. FOTO: Sille Annuk

Koroonaviiruse leviku tõttu on kerkinud päevakorda koolide õhuvahetussüsteemide teema, sest korralik tuulutus on hädavajalik, et viiruse levikut piirata. Tartu linnavarade osakonna ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv ütles, et Tartus on koolihoonete ventilatsioonisüsteemide seisukord erinev.